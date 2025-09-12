Ричмонд
Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей

ГПК сказал, когда будет открыта граница между Польшей и Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете высказались о сроках открытия границы между Беларусью и Польшей, передает телеграм-канал ведомства.

По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, с 01.00 ночи по минскому времени 12 сентября движение через автодорожные и железнодорожные переходы Беларуси с Польшей остановилось. При этом в ГПК сказали, что передала польская сторона насчет того, как долго будет закрыта граница.

— В официальном уведомлении польской стороны, поступившем в Государственный пограничный комитет, ничего не говорится о том, на какое время вводятся данные ограничения, — заметил он.

При этом представитель Госпогранкомитета уточнил, что польские власти обязались проинформировать Беларусь о возобновлении работы погранпунктов.

Пока же несмотря на приостановку движения через ряд автодорожных и железнодорожных переходов, белорусской стороной сохраняется готовность к возобновлению оформления транспорта, когда ситуация изменится.

Кроме того, ГПК сказал, что будет с погранпунктами Беларуси после закрытия Польшей границы.

Напомним, Польша перекрыла границу с Беларусью ночью 12 сентября и прекратили прием транспорта. В том числе в Польшу не попали автобусы и авто, оказавшиеся на «нейтральной полосе». В итоге часть транспорта не смогла въехать в Польшу до закрытия границы с Беларусью.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

Кстати, ранее МВД Польши уже сказало, когда будет открыта граница с Беларусью.

Также Россия уже призвала Польшу подумать о последствиях закрытия границы с Беларусью.