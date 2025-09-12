Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей

По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, с 01.00 ночи по минскому времени 12 сентября движение через автодорожные и железнодорожные переходы Беларуси с Польшей остановилось. При этом в ГПК сказали, что передала польская сторона насчет того, как долго будет закрыта граница.