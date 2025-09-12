Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей

В Государственном пограничном комитете высказались о сроках открытия границы между Беларусью и Польшей, передает телеграм-канал ведомства.
По словам официального представителя ГПК Антона Бычковского, с 01.00 ночи по минскому времени 12 сентября движение через автодорожные и железнодорожные переходы Беларуси с Польшей остановилось. При этом в ГПК сказали, что передала польская сторона насчет того, как долго будет закрыта граница.
— В официальном уведомлении польской стороны, поступившем в Государственный пограничный комитет, ничего не говорится о том, на какое время вводятся данные ограничения, — заметил он.
При этом представитель Госпогранкомитета уточнил, что польские власти обязались проинформировать Беларусь о возобновлении работы погранпунктов.
Пока же несмотря на приостановку движения через ряд автодорожных и железнодорожных переходов, белорусской стороной сохраняется готовность к возобновлению оформления транспорта, когда ситуация изменится.
Кроме того, ГПК сказал, что будет с погранпунктами Беларуси после закрытия Польшей границы.
Напомним, Польша перекрыла границу с Беларусью ночью 12 сентября и прекратили прием транспорта. В том числе в Польшу не попали автобусы и авто, оказавшиеся на «нейтральной полосе». В итоге часть транспорта не смогла въехать в Польшу до закрытия границы с Беларусью.
