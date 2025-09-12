Мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО

Президенту Беларуси Александру Лукашенко сказали о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО, сообщила пресс-служба президента.
В частности, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил президенту о том, что к концу 2025 года в столице планируется начать работы на территории Пищаловского замка.
Также мэр Минска в целом рассказал о благоустройстве столицы. В том числе о благоустройстве зон отдыха, дворовых территорий, ремонте и окраске зданий, улично-дорожной сети, проектах по озеленении города, установке малых архитектурных форм и обустройстве детских площадок и т.д.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко посетит парк накануне Дня города Минска. Глава республики приехал в реконструированный комплекс «Лошицкий», поинтересовавшись, как меняется парк.
— Мы все здесь восстановили, что живое было? — спросил белорусский лидер.
Президенту мэр Минска сказал, что на территории Лошицкого парка еще остаются два объекта для завершения работ.
Напомним, ранее Министерство культуры определило здания экс-СИЗО на улице Володарского в Минске, которые нельзя сносить. А здесь мы писали о том, что в экс-СИЗО в Пищаловском замке откроют кафе, рестораны, офисы и коворкинг.
Также Александр Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусов государству.
