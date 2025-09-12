Мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО

Ричмонд
Мэр Минска назвал срок начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Беларуси Александру Лукашенко сказали о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО, сообщила пресс-служба президента.

В частности, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил президенту о том, что к концу 2025 года в столице планируется начать работы на территории Пищаловского замка.

Также мэр Минска в целом рассказал о благоустройстве столицы. В том числе о благоустройстве зон отдыха, дворовых территорий, ремонте и окраске зданий, улично-дорожной сети, проектах по озеленении города, установке малых архитектурных форм и обустройстве детских площадок и т.д.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко посетит парк накануне Дня города Минска. Глава республики приехал в реконструированный комплекс «Лошицкий», поинтересовавшись, как меняется парк.

— Мы все здесь восстановили, что живое было? — спросил белорусский лидер.

Президенту мэр Минска сказал, что на территории Лошицкого парка еще остаются два объекта для завершения работ.

Напомним, ранее Министерство культуры определило здания экс-СИЗО на улице Володарского в Минске, которые нельзя сносить. А здесь мы писали о том, что в экс-СИЗО в Пищаловском замке откроют кафе, рестораны, офисы и коворкинг.

Также Александр Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусов государству.

«Комсомолка» уже рассказала, куда сходить на День города в Минске: программа и расписание мероприятий на 13 сентября 2025 года.

А вот где нужно смотреть салют в Минске 13 сентября на День города 2025.

