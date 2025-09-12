«4G — канал управления БПЛА»: почему в Казани иногда «не ловит» мобильный интернет

«1 июня мы стали свидетелями применения беспилотников по военным аэродромам в Иркутской и Мурманской областях. Дроны управлялись и наводились на цель через мобильный интернет. То есть сегодня современные беспилотники используют SIM-карты любых операторов, чтобы подключиться к мобильной сети, загрузить карты, передать видео и получить наведение на цель. Сегодня 4G — это не просто интернет, а канал управления БПЛА», — пояснил он.