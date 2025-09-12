«4G — канал управления БПЛА»: почему в Казани иногда «не ловит» мобильный интернет

Казанцы жалуются на ограничения мобильного интернета «на постоянке», а не только во время режима «Беспилотная опасность». Неудобства испытывают жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Министр цифровизации Татарстана объяснил, как адаптироваться к новой реальности. Об этом пишет ИА «Татарп-информ».
Куда пропал мобильный интернет в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах?
С июня в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность», предусматривающий ограничения скорости мобильного интернета. Это делается ради обеспечения безопасности. С начала сентября жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани заметили перебои с подключением к сетям 3G и 4G.
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин объяснил, с чем это связано.
«С начала сентября операторы, независимо от режима, полностью отключили мобильный интернет вокруг Казанского авиационного завода. Но полностью мобильная связь там не блокируется. Вы можете позвонить по телефону», — сообщил глава республиканского ведомства.
По словам министра, полностью мобильный интернет не глушится: доступна сеть 2G, которую можно выбрать в настройках телефона.
«Приняв во внимание жалобы после принятых мер 1 сентября, для улучшения ситуации со связью с 6 сентября операторы начали включать мобильный интернет в формате 2G. Это дает возможность пользоваться интернетом для обычных задач — например, зайти в мессенджер и отправить сообщение, заказать такси, воспользоваться приложением Госуслуг. Да, это неудобно, медленно, но безопасность прежде всего», — подчеркнул Хайруллин.
Связь в голосовом формате продолжает работать в полном объеме, заверил министр.
Чтобы воспользоваться хотя бы «медленным» интернетом, министр рекомендовал выбрать в настройках телефона 2G.
Пожаловаться на проблемы с мобильным интернетом можно по номеру 112.
Жалобы на качество связи теперь можно высказать, позвонив по номеру горячей линии 122.
«Хочу сообщить о запуске новой важной инициативы. На горячую линию 122 теперь принимаются заявки, связанные с качеством мобильного интернета в проблемных зонах. Все поступившие обращения будут взяты в работу и детально проанализированы совместно с операторами связи для поиска решений», — подчеркнул Хайруллин.
Министр рекомендовал скачать приложение «МЧС России», где публикуются экстренные уведомления. Там же можно найти «Белый список» сервисов, доступных при работе в сетях 2G и 3G.
«В него включены Госуслуги, сервисы Яндекса, мессенджер МАХ, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы ВКонтакте, Одноклассники, Avito, RuTube, сайты правительства и администрации России, операторы связи “Билайн”, “Мегафон”, МТС, “Ростелеком”, Т2», — уточнил министр.
Где ловить интернет в Казани?
Чтобы компенсировать неудобства от ограничений, в Казани расширяют сеть публичных точек Wi-Fi. Сейчас их более 500.
Хайруллин признает, что не всегда удобно заходить в торговые центры, гостиницы, магазины и кафе, чтобы воспользоваться бесплатным «вай-фаем», поэтому оператор «Уфанет» устанавливает дополнительные точки на улицах, в парках и скверах.
«Сейчас оператором в Казани уже установлено более 200 таких точек, где можно подключиться к бесплатному интернету на свежем воздухе. Уже более 50 тыс. жителей воспользовались публичным Wi-Fi», — отметил Хайруллин.
Если говорить об Авиастроительном районе, то в парке «Крылья советов» действует девять бесплатных точек доступа.
Советы жителям.
Министр порекомендовал задуматься о подключении проводного интернета дома и на работе, если этого еще не сделали.
«Раньше мобильная связь была настолько хороша, что многие отказывались от домашнего проводного интернета. Сейчас ситуация изменилась — более стабильным и надежным остается проводной интернет. Мы видим, что за последний месяц вырос в три раза объем подключений к проводному интернету», — сказал он.
«Медленный» мобильный интернет ради безопасности.
Министр объяснил, для чего замедлили мобильный интернет в двух районах Казани. Хайруллин рассказал, что во время атак на российские регионы беспилотники стали подключаться к местным сетям 4G.
«1 июня мы стали свидетелями применения беспилотников по военным аэродромам в Иркутской и Мурманской областях. Дроны управлялись и наводились на цель через мобильный интернет. То есть сегодня современные беспилотники используют SIM-карты любых операторов, чтобы подключиться к мобильной сети, загрузить карты, передать видео и получить наведение на цель. Сегодня 4G — это не просто интернет, а канал управления БПЛА», — пояснил он.
Министр отметил, что в Татарстане ситуация остается лучше, чем во многих других регионах.
«В других регионах России, особенно в приграничных, ограничения гораздо жестче — там мобильный интернет часто отключают полностью по всему городу. Или, для примера, в соседней Республике Удмуртия или Самарской области мобильный интернет сейчас не работает вообще», — сказал Хайруллин.
Глава Минцифры РТ признал: в Татарстане ситуация непростая, и проблемы со связью действительно есть, но она не вырубается полностью.
«Мы делаем все, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить вашу безопасность. Все принимаемые меры — ради нашей защиты», — заключил Хайруллин.