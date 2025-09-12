47 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей за неделю

Из почти 12 тысяч исследованных клещей, собранных в регионе, 263 оказались переносчиками энцефалита, а 919 — других инфекций. Более 72 тысячи жителей Приангарья, включая около 18 тысяч детей, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита с начала года.