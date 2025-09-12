47 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей за неделю

В Иркутской области продолжается активность клещей. На неделю от их укусов пострадали 47 человек. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Роспотребнадзоре, всего с начала эпидсезона зарегистрировано 16 640 обращений жителей.
— Среди них боррелиозом заболели 135 человек, энцефалитом — 97 и риккетсиозом — 7, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Из почти 12 тысяч исследованных клещей, собранных в регионе, 263 оказались переносчиками энцефалита, а 919 — других инфекций. Более 72 тысячи жителей Приангарья, включая около 18 тысяч детей, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита с начала года.
Специалисты уточняют, что вакцину нужно ставить в два этапа с минимальным интервалом в месяц. Для укрепления иммунитета стоит повторно привиться через год.