Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

47 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей за неделю

Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 72 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжается активность клещей. На неделю от их укусов пострадали 47 человек. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Роспотребнадзоре, всего с начала эпидсезона зарегистрировано 16 640 обращений жителей.

— Среди них боррелиозом заболели 135 человек, энцефалитом — 97 и риккетсиозом — 7, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Из почти 12 тысяч исследованных клещей, собранных в регионе, 263 оказались переносчиками энцефалита, а 919 — других инфекций. Более 72 тысячи жителей Приангарья, включая около 18 тысяч детей, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита с начала года.

Специалисты уточняют, что вакцину нужно ставить в два этапа с минимальным интервалом в месяц. Для укрепления иммунитета стоит повторно привиться через год.