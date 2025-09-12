Возвращение Маклауда в омский «Авангард» оказалось под огромным вопросом

Этим летом Маклауд был оправдан по делу о якобы групповом изнасиловании, имевшем место в 2018 году, после чего его будущее в НХЛ все еще было под вопросом. Он и другие участники дела, тоже хоккеисты, не знали, смогут ли вернуться в эту лигу, получив от нее разрешение. И вот разрешение получено, причем в результате компромисса между адвокатами спортсменов и боссами НХЛ. Без этого спор мог уйти в арбитражный суд, ибо адвокаты настаивали, что разрешение должно быть выдано их клиентам немедленно.