Возвращение Маклауда в омский «Авангард» оказалось под огромным вопросом

В НХЛ прояснилась игровая судьба форварда Майкла Маклауда, права на которого в КХЛ принадлежат «Авангарду». Ему разрешено выступать в заокеанской лиге, но только с 1 декабря.
Этим летом Маклауд был оправдан по делу о якобы групповом изнасиловании, имевшем место в 2018 году, после чего его будущее в НХЛ все еще было под вопросом. Он и другие участники дела, тоже хоккеисты, не знали, смогут ли вернуться в эту лигу, получив от нее разрешение. И вот разрешение получено, причем в результате компромисса между адвокатами спортсменов и боссами НХЛ. Без этого спор мог уйти в арбитражный суд, ибо адвокаты настаивали, что разрешение должно быть выдано их клиентам немедленно.
В итоге разрешение получено, помимо Маклауда оно касается Кэла Фута, Картера Харта, Диллона Дюбе и Алекса Форментона. Но с оговоркой: право подписать контракты с каким-либо клубом у них теперь есть с 15 октября, а собственно играть в матчах получится лишь с 1 декабря.
Известно, что для Маклауда шанс вернуться в НХЛ был в приоритете, нежели снова играть в «Авангарде». Далее в таком случае вопрос интересный именно для омских болельщиков — удастся ли ему найти новую заокеанскую команду? Ибо даже после разрешения НХЛ многие могут опасаться репутационных потерь и осуждения от части своих болельщиков за интерес к игроку, все же «замазанному» секс-скандалом. Плюс то, какие деньги новая команда может предложить игроку, устроят ли они его.
В случае, если для Маклауда в этом смысле все сложится удачно, конечно, возвращения его в Омск ждать не стоит. Генменеджер «ястребов» Алексей Сопин ранее предупреждал, что и к этому варианту он готов, параллельно другие варианты с недостающим центрфорвардом тоже ищет.
Ранее «КП Омск» в частности писала, что «Авангард» якобы проявляет интерес к форварду столичного «Динамо» Джордану Уилу, но сам клуб это не подтвердил.