Потеря обоняния и проблемы со сном. Как распознать деменцию на ранних стадиях

Еще один признак прогрессирующей деменции — человек легко может заблудиться даже в знакомых местах. Нередки случаи, когда пациенты с болезнью Альцгеймера попросту уходят из дома и теряются. Американское исследование 2020 года, в котором приняли участие 95 респондентов в возрасте от 50 до 90 лет, показало, что люди, которые плохо справляются с компьютерными тестами на ориентирование, находятся в зоне риска: вероятность развития деменции у таких пациентов в три раза выше.