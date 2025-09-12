Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика

Земля в этом году уже сталкивалась с воздействием корональных дыр. Иногда магнитосфера на фоне сильного внешнего воздействия удерживалась в желтой зоне, а иногда и дыры среднего размера «пробивали» поле Земли до уровней бурь G2-G3. Более сильные бури, как считается, корональными дырами сформированы быть не могут, рассказали в Лаборатории.