Потерявшуюся на воронежской станции собачку Шуру нашли

Шуру нашли! Собачку породы папийон, которая на днях сбежала из поезда «Новороссийск-Екатеринбург» на станции Поворино Воронежской области, поймали сотрудники Федеральной пассажирской компании. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, переполох в соцсетях поднялся неделю назад. Питомца в течение шести дней разыскивали более 20 сотрудников компании, волонтеры, а также местные жители.