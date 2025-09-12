Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потерявшуюся на воронежской станции собачку Шуру нашли

Питомца вернут хозяйке вместе с деньгами за проезд.

Источник: фото Федеральной пассажирской компании

Шуру нашли! Собачку породы папийон, которая на днях сбежала из поезда «Новороссийск-Екатеринбург» на станции Поворино Воронежской области, поймали сотрудники Федеральной пассажирской компании. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, переполох в соцсетях поднялся неделю назад. Питомца в течение шести дней разыскивали более 20 сотрудников компании, волонтеры, а также местные жители.

— Компания приносит извинения хозяйке и вернет стоимость перевозки отправителю собаки. В ближайшее время женщине передадут питомца, — сообщили в Федеральной пассажирской компании.