Жительница Красноярска потеряла 7,6 млн рублей в результате многоходовой аферы с недвижимостью

25-летняя красноярка стала жертвой масштабного мошенничества, лишившись 7,6 миллиона рублей, полученных от продажи собственной квартиры.
Как сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю, преступление было совершено по отработанной схеме с использованием социальной инженерии.
По данным правоохранительных органов, афера началась с SMS-сообщения о якобы взломанном аккаунте на портале «Госуслуги». На указанный номер «горячей линии» позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками силовых ведомств. Они убедили женщину, что на ее имущество оформлена поддельная доверенность, и для «защиты» квартиры необходимо срочно провести фиктивную сделку купли-продажи.
Под контролем аферистов были организованы все этапы: риелторы оперативно нашли покупателей, причем квартира была оценена значительно ниже рыночной стоимости. После получения денежных средств мошенники вновь вышли на связь под видом правоохранителей и потребовали передать деньги курьеру для «приобщения к материалам уголовного дела».
Только когда преступники запросили дополнительные 600 тысяч рублей для «аннулирования сделки», потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают всех причастных к организации преступления, включая риелторов и фиктивных покупателей.
Правоохранители напоминают, что настоящие сотрудники государственных органов никогда не требуют перевода денег через курьеров и не проводят операции с недвижимостью по телефону. При получении подозрительных звонков рекомендуется сразу прекращать разговор и обращаться в официальные учреждения лично.