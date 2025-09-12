Жительница Красноярска потеряла 7,6 млн рублей в результате многоходовой аферы с недвижимостью

По данным правоохранительных органов, афера началась с SMS-сообщения о якобы взломанном аккаунте на портале «Госуслуги». На указанный номер «горячей линии» позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками силовых ведомств. Они убедили женщину, что на ее имущество оформлена поддельная доверенность, и для «защиты» квартиры необходимо срочно провести фиктивную сделку купли-продажи.