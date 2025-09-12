Омские власти напомнили, когда начнётся отопительный сезон

Министр энергетики региона Владимир Шнипко напомнил в своём телеграм-канале, что тепло в дома и социальные объекты подаётся не по календарю, а в зависимости от погоды.
По установленным правилам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится на низком уровне несколько дней подряд. Решение о включении отопления принимают органы местного самоуправления.
Сейчас готовность Омской области к зиме превышает 90%. Коммунальные службы продолжают проверку тепловых сетей и инженерных систем, чтобы при первых устойчивых холодах запустить отопление без перебоев.