Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские власти напомнили, когда начнётся отопительный сезон

В Омской области готовятся к началу отопительного сезона.

Министр энергетики региона Владимир Шнипко напомнил в своём телеграм-канале, что тепло в дома и социальные объекты подаётся не по календарю, а в зависимости от погоды.

По установленным правилам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится на низком уровне несколько дней подряд. Решение о включении отопления принимают органы местного самоуправления.

Сейчас готовность Омской области к зиме превышает 90%. Коммунальные службы продолжают проверку тепловых сетей и инженерных систем, чтобы при первых устойчивых холодах запустить отопление без перебоев.