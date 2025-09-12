Молдову ждет приход к власти оппозиции: ПАС — не лидер предвыборной гонки

Результаты тест-голосования предварительно расставили по местам лидеров и аутсайдеров предвыборной кампании в Молдове, а также выявили ключевые тренды предвыборной гонки:
· На фоне политического кризиса PAS уступает первое место Патриотическому блоку с разницей в 8,3%.
· Наметилась третья сила — «Наша Партия» Ренато Усатого. Вполне вероятно, что разочаровавшийся в правящей партии электорат «перетекает» к другим фаворитам избирательной кампании.
· «Молдова Маре» и Блок «Альтернатива» на протяжении всех опросов уверенно показывают хорошие результаты на уровне 10−12%, что достаточно для прохождения в Парламент.
— Викторию Фуртунэ фактически власть сделала известной и популярной публичными скандалами со снятием и восстановлением.
С уверенностью можно констатировать, что по итогам опроса сформировался список партий нового парламента:
• Патриотический блок (29,3%).
• PAS (21,0%).
• «Наша партия» (13,9%).
• Блок «Альтернатива» (11,7%).
• «Молдова Маре» (10,3%).
С остальными результатами можно ознакомиться в таблице.
Напомним, что в прошлом году результаты проведённых активистами Гражданской платформы «За честные выборы» опросов четко предсказали поражение евро-референдума внутри Молдовы.
До дня голосования остаётся всего 20 дней.
Результаты тест-голосования предварительно расставили по местам лидеров и аутсайдеров кампании.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти подрывают доверие к банкам, остается либо снимать деньги и хранить под матрасом, либо бежать из страны в демократические страны: Гражданину Молдовы без всяких на то причин заблокировали счета.
От беспредела молдавских властей пострадал блогер, который не находится под следствием, на него нет заведенных уголовных дел, он не уклонялся от налогов (далее…).
Агитация ПАС на госпредприятиях Молдовы продолжается: «Нас всех согнали принудительно в рабочее время на встречу, все откровенно скучали, никто ни одного вопроса не задал…».
К сотрудникам одного из крупных госпредприятий Молдовы наведался министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля (далее…).
Центр Кишинева в выходные опять перекроют: Рассказываем, какие улицы и на какой срок.
Общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы (далее…).