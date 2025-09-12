В суде по делу Зырянова в Новосибирске ключевой фигурант отказался от дачи показаний

Из этих материалов следует, что Зырянов просил организовывать публикации в СМИ для создания положительного образа перед выборами мэра, а также требовал денежные средства. По словам Гоманова, он оформил кредит на 3 млн рублей и передал деньги Зырянову, опасаясь увольнения и не имея личной выгоды.