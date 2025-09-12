Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суде по делу Зырянова в Новосибирске ключевой фигурант отказался от дачи показаний

На заседании Новосибирского областного суда 12 сентября бывший глава АО УК «ПЛП» Александр Гоманов отказался давать показания по делу о взятках.

На заседании Новосибирского областного суда 12 сентября бывший глава АО УК «ПЛП» Александр Гоманов отказался давать показания по делу о взятках.

Гоманова обвиняют в посредничестве при передаче денег экс-руководителю Корпорации развития Новосибирской области Александру Зырянову. В суде он отказался от дачи показаний, и гособвинитель огласила его прежние показания, в том числе данные при явке с повинной и на очной ставке, пишет АиФ-Новосибирск.

Из этих материалов следует, что Зырянов просил организовывать публикации в СМИ для создания положительного образа перед выборами мэра, а также требовал денежные средства. По словам Гоманова, он оформил кредит на 3 млн рублей и передал деньги Зырянову, опасаясь увольнения и не имея личной выгоды.

В зачитанных показаниях Гоманов также утверждал, что Зырянов предлагал получить средства у подрядчиков «за покровительство» и сохранение действующих контрактов.