В суде по делу Зырянова в Новосибирске ключевой фигурант отказался от дачи показаний

На заседании Новосибирского областного суда 12 сентября бывший глава АО УК «ПЛП» Александр Гоманов отказался давать показания по делу о взятках.
Гоманова обвиняют в посредничестве при передаче денег экс-руководителю Корпорации развития Новосибирской области Александру Зырянову. В суде он отказался от дачи показаний, и гособвинитель огласила его прежние показания, в том числе данные при явке с повинной и на очной ставке, пишет АиФ-Новосибирск.
Из этих материалов следует, что Зырянов просил организовывать публикации в СМИ для создания положительного образа перед выборами мэра, а также требовал денежные средства. По словам Гоманова, он оформил кредит на 3 млн рублей и передал деньги Зырянову, опасаясь увольнения и не имея личной выгоды.
В зачитанных показаниях Гоманов также утверждал, что Зырянов предлагал получить средства у подрядчиков «за покровительство» и сохранение действующих контрактов.