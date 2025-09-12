Ричмонд
В Ростове пройдут соревнования по финансовой грамотности среди пенсионеров

Участники продемонстрируют свои знания в сфере финансовой безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пройдет региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности для пенсионеров. Мероприятие организовано федеральным методическим центром финансовой грамотности населения РЭУ им. Плеханова в рамках «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации до 2030 года».

Чемпионат направлен на повышение финансовой грамотности пенсионеров, что особенно актуально из-за роста мошенничества против них. Овладение банковскими услугами, инвестированием и финансовыми вопросами поможет пожилым людям лучше ориентироваться, защитить деньги и сохранить финансовую самостоятельность.

Координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Ростовской области Лидия Новосельцева. Фото: пресс-служба РРО «Союз машиностроителей России».

— Для наших пенсионеров это не просто цифры и графики, а билет в мир уверенности и самостоятельности. Подобные мероприятия — это командная работа, новые знакомства, новые друзья! Для людей старшего возраста так важно чувствовать себя нужными и преодолевать социальную изоляцию, — отметила координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Ростовской области Лидия Новосельцева.

Соревнования пройдут на площадке Донского государственного технического университета в два этапа: региональный — 2 октября, федеральный — 23 октября.

Овладение банковскими услугами, инвестированием и финансовыми вопросами поможет пожилым людям лучше ориентироваться, защитить деньги и сохранить финансовую самостоятельность. Фото: пресс-служба РРО «Союз машиностроителей России».

— Чемпионат по финансовой грамотности — это ключ к финансовой независимости, уверенности в завтрашнем дне и защита людей серебряного возраста от мошенников. И конечно же это один из инструментов социализации, — подчеркнула Член Комиссии партии по этике и координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Галина Карелова.

Региональный этап чемпионата приурочен к Международному дню пожилых людей.