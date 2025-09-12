Почему Европа паникует из-за военных учений России и Белоруссии

Что за учения «Запад-2025»
Маневры бойцов российской и белорусской армий продлятся с 12 по 16 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков 11 сентября уточнил, что учения плановые, об их проведении сообщалось заранее. В Минобороны Белоруссии объяснили, что во время тренировок будут отрабатываться взаимодействия между союзными силами, чтобы убедиться, что они готовы к совместной деятельности в случае нападения, пишут «Ведомости».
Командовать маневрами будет Генштаб Белоруссии. Участники военных тренировок займутся планированием применения ядерного оружия и системы «Орешник», об установке которой на белорусской территории до конца 2025 года договорились лидеры стран Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Первоначально планировалось проводить учения у западных границ Белоруссии, о чем организаторы заявили за несколько месяцев. После возмущений соседей — Польши и стран Прибалтики, место локации военных маневров перенесли ближе к российской территории. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович уточнил, что решение об изменении места проведения учений принималось членами Союзного государства совместно, и подчеркнул, что Польша и Прибалтика не рассматриваются как объекты «захвата». В ответ на претензии европейцев Россия и Белоруссия также сократили количество военнослужащих, задействованных в тренировках, до 13 тысяч человек с учетом представителей почти 20 дружественных государств.
Учения России и Белоруссии «Запад» не стали неожиданностью для НАТО. Они проводятся уже в пятый раз. Ранее совместные маневры российских и белорусских военных организовывали в 2009, 2013, 2017, 2021 годах.
Реакция соседей на учения
Несмотря на заверения властей Белоруссии и России о том, что учения не являются демонстрацией угрозы в адрес Запада, страны, находящиеся рядом, выражают беспокойство. В Польше накануне старта учений закрыли границы с восточным соседом. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что блокировки движения транспорта по дорогам и железнодорожным путям связаны со стремлением обеспечить безопасности страны, так как российско-белорусские маневры — «тренировка» нападения на Польшу.
Польско-белорусская граница закрыта с 12 сентября, а срок окончания ограничения не называется. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции Tok FM объяснил, что решение об открытии границы пока не принято, так как Польша опасается «провокаций» со стороны Белоруссии и ее союзника и не исключает увеличения потока мигрантов.
В МИД Белоруссии отреагировали на выпады Польши — вызвали польского временного поверенного Кшиштофа Ожанна. Представителю Польши рассказали, что решение о блокировке границ на время проведения учений — избыточная мера, опасения польских властей — безосновательны, а введенные ограничения мешают передвижению транспорта и людей.
На границе Белоруссии и Польши функционируют два контрольно-пропускных пункта — «Брест», через который проходит пассажирский транспорт, и «Козловичи», через который пропускают грузовые автомобили. После их закрытия польскими властями из Белоруссии в Евросоюз доступны только три транспортных перехода — один на границе с Латвией, два — с Литвой.
В Литве учения России и Белоруссии также вызывали напряжение. Замминистра Литвы Томас Годляускас сообщил, что на литовско-российской и литовско-белорусской границах введен усиленный режим охраны, для усиления погранслужбы дополнительно мобилизовали сотрудников госбезопасности и ополченцев.
Польша, кроме закрытия транспортных переходов, также запретила полеты гражданской авиации в темное время суток вдоль границ с Белоруссией и Украиной, по данным RMF FM. Полеты дронов, не имеющих отношения к Минобороны Польши, рядом со странами-соседями на востоке запрещены круглосуточно. Латвия закрыла полеты на высоте до 6 км на восточной границе с 11 по 18 сентября.
Ограничения в воздушном пространстве в Латвии и Польше хоть и введены накануне старта военных учений в Белоруссии, но связаны с инцидентом 10 сентября. Тогда воздушные границы Польши нарушили якобы российские дроны.
Как панику в Европе по поводу учений объясняют эксперты
Доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России Вячеслав Сутырин полагает, что учения «Запад-2025» не стали неожиданностью для Запада, так как являются плановыми. Он напомнил, что страны НАТО также проводят военные тренировки рядом с границами России и Белоруссии. Кроме того, в последнее десятилетие их регулярность и масштаб существенно возросли. По словам эксперта, каждая серия западных военных учений сопровождается кампанией в СМИ, направленной на оказание информационного давления и укрепления единства и дисциплины в альянсе.
Руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич также считает, что для соседей Белоруссии совместные российско-белорусские учения не являются сюрпризом или угрозой.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание на то, что европейские государства резко восприняли сообщение о проведении военных маневров. Он считает, что такая реакция намеренна: западные страны специально представляют учения как доказательство мифической российской угрозы, чтобы оправдать собственное стремление к милитаризации. Эксперт добавил, что учения в Белоруссии, но с участием России в Европе расценивают как демонстрацию агрессии, однако свои учения агрессией не считают.
Напомним, 10 сентября Польша переместила несколько армейских подразделений на границу с Белоруссией, а ранее Минобороны Польши предупредило о старте учений Iron Defender («Железный защитник»). В тренировках задействовано 30 тысяч бойцов из Польши и других государств НАТО, а также около 600 единиц техники.