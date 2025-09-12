Почему Европа паникует из-за военных учений России и Белоруссии

Первоначально планировалось проводить учения у западных границ Белоруссии, о чем организаторы заявили за несколько месяцев. После возмущений соседей — Польши и стран Прибалтики, место локации военных маневров перенесли ближе к российской территории. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович уточнил, что решение об изменении места проведения учений принималось членами Союзного государства совместно, и подчеркнул, что Польша и Прибалтика не рассматриваются как объекты «захвата». В ответ на претензии европейцев Россия и Белоруссия также сократили количество военнослужащих, задействованных в тренировках, до 13 тысяч человек с учетом представителей почти 20 дружественных государств.