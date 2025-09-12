Ричмонд
Стерлитамакский оборонный завод «Авангард» попал под санкции Японии

Япония ввела санкции против завода из Башкирии «Авангард».

Источник: Комсомольская правда

Япония ввела новые санкционные ограничения против 48 российских компаний и 14 физических лиц. В список попал и оборонный завод в Башкирии — предприятие «Авангард», входящее в госкорпорацию «Ростех». Санкции предусматривают ограничения по операциям с капиталом и платежам.

ФКП «Авангард» специализируется на расснаряжении боеприпасов, утилизации взрывчатых веществ, производстве спецпродукции и тары по государственному оборонному заказу. Предприятие уже находится под санкциями Евросоюза, США и Украины.

Кроме стерлитамакского завода, под ограничения попали татарстанские ОЭЗ «Алабуга», компания «Альбатрос», АО «Ремдизель» из Набережных Челнов, Тульский оружейный завод, московские НПО «Базальт» и НПП «Салют», челябинский автозавод «Урал», пермское НПО «Искра» и даже детский лагерь «Артек».

Япония также ввела запрет на экспорт двум российским компаниям, шести организациям из Китая, двум — из Турции и одной — из ОАЭ. Кроме того, МИД страны снизил предельную цену на импорт российской сырой нефти с 60 до 47,6 доллара за баррель.

