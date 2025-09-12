В Волгограде задерживаются прилеты и вылеты в Санкт-Петербург

В пятницу, 12 сентября, в Волгограде задержаны сразу несколько рейсов направления из Санкт-Петербурга и обратно. Из-за того что небо над Ленинградской областью было минувшей ночью и утром закрыто, аэропорт Пулково не принимал и не отправлял самолеты. Штатно он начал работу только в 9.53. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.