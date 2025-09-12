Ричмонд
В Волгограде задерживаются прилеты и вылеты в Санкт-Петербург

Причиной сбоев в расписании стали временные ограничения, ранее вводившиеся в аэропорту Северной столицы.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 12 сентября, в Волгограде задержаны сразу несколько рейсов направления из Санкт-Петербурга и обратно. Из-за того что небо над Ленинградской областью было минувшей ночью и утром закрыто, аэропорт Пулково не принимал и не отправлял самолеты. Штатно он начал работу только в 9.53. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

Коснулись сбои в расписании и волгоградцев. Задерживаются прилеты дневных рейсов 5N511, SU2846, а также вечернего DP517. Соответственно, в обратном направлении самолеты поднимутся в воздух тоже с задержкой.

Пассажирам рекомендовано отслеживать информацию о полетах в реальном времени.