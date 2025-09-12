Лукашенко сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске

Так, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал Александру Лукашенко о том, что новым направлением стала работа с минчанами по гражданским инициативам. И рассказал, как сами горожане, в том числе за свои деньги предлагают благоустройство дворов. В 2025-м реализовали уже 14 подобных проектов. Также он отметил, что гражданами на эти цели было внесено 4,6 миллиона рублей.