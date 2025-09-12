Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске, сообщила пресс-служба.
Так, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал Александру Лукашенко о том, что новым направлением стала работа с минчанами по гражданским инициативам. И рассказал, как сами горожане, в том числе за свои деньги предлагают благоустройство дворов. В 2025-м реализовали уже 14 подобных проектов. Также он отметил, что гражданами на эти цели было внесено 4,6 миллиона рублей.
На это Александр Лукашенко сказал, что такую работу нужно включить в число задач для руководителей райадминистраций столицы. И уточнил, на что нужно мобилизовывать, уговаривать и что требовать от минчан.
— Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей, — заявил он.
Также белорусский президент считает, что каждому необходимо «хоть небольшую копейку» вложить в благоустройство вместе с государством.
— Надо этим заниматься, потому что это для людей, — констатировал лидер страны.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко посетит парк накануне Дня города Минска.
Еще мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО.
Также Александр Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусов государству.
«Комсомолка» уже рассказала, куда сходить на День города в Минске: программа и расписание мероприятий на 13 сентября 2025 года.
А вот где нужно смотреть салют в Минске 13 сентября на День города 2025.