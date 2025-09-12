Ричмонд
Лукашенко сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске

Лукашенко сказал, на что мобилизовывать, уговаривать и что требовать от минчан.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске, сообщила пресс-служба.

Так, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал Александру Лукашенко о том, что новым направлением стала работа с минчанами по гражданским инициативам. И рассказал, как сами горожане, в том числе за свои деньги предлагают благоустройство дворов. В 2025-м реализовали уже 14 подобных проектов. Также он отметил, что гражданами на эти цели было внесено 4,6 миллиона рублей.

На это Александр Лукашенко сказал, что такую работу нужно включить в число задач для руководителей райадминистраций столицы. И уточнил, на что нужно мобилизовывать, уговаривать и что требовать от минчан.

— Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей, — заявил он.

Также белорусский президент считает, что каждому необходимо «хоть небольшую копейку» вложить в благоустройство вместе с государством.

— Надо этим заниматься, потому что это для людей, — констатировал лидер страны.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко посетит парк накануне Дня города Минска.

Еще мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО.

Также Александр Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусов государству.

«Комсомолка» уже рассказала, куда сходить на День города в Минске: программа и расписание мероприятий на 13 сентября 2025 года.

А вот где нужно смотреть салют в Минске 13 сентября на День города 2025.

