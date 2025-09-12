Ричмонд
Уроки в школах Краснодара из-за выборов перенесли на конец октября

Школы сделали выходные в дни выборов в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В связи с проведением выборов занятия в некоторых школах Краснодара перенесли на другие даты. Об этом сообщили «КП»-Кубань в мэрии города.

— Департамент образования Краснодара разъяснил, что для организации процесса голосования и затем — подсчета голосов — занятия в общеобразовательных учреждениях Краснодара будут перенесены на конец октября, — пояснили в администрации.

Так, вместо 12 сентября — пятницы школьники будут учиться 27 октября, вместо субботы 13 сентября в школах с шестидневной учебной неделей проведут 25 октября, а вместо 15 сентября ученики будут заниматься 28 октября.

Осенние школьные каникулы начнутся 29 октября и завершатся 4 ноября.