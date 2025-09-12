Ричмонд
В Первоуральске перед началом бабьего лета стали включать отопление

В Первоуральске начался отопительный сезон.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».

Энергетики уже приступили к подаче тепла в детские сады. Жилые дома будут подключаться к теплоснабжению с 15 сентября. Это будет происходить по установленному графику.

Сейчас оборудование Первоуральской ТЭЦ и котельных переведено на зимний режим работы. Специалистам предстоит подать тепло в 1 тысячу 49 многоквартирных домов, 24 школы, 49 детсадов, 12 медучреждений и другие социально значимые объекты.

Напомним, что на следующей неделе в Екатеринбурге собираются начать подключение отопления в домах. Примечательно, что как раз в это время в Свердловскую область придет бабье лето.