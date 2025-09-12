Где казахстанцам отдохнуть осенью 2025 года

Грузия
Осенью Грузия превращается в идеальное место для отдыха. В Кахетии начинается сезон сбора винограда, в горах устанавливается комфортная температура, а Тбилиси радует теплыми вечерами и уютными двориками. Путешествие сюда легко совместить с гастрономическими впечатлениями и экскурсиями по древним храмам.
Батуми — популярный курорт на Черном море. Здесь современная набережная с небоскрёбами, уютные кафе и длинные пляжи. Город славится ботаническим садом, танцующими фонтанами и скульптурой «Али и Нино», ставшей символом Батуми.
Кутаиси известен древними храмами и природой. Многие приезжают сюда, чтобы увидеть монастырь Гелати и пещеру Прометея с подземными озерами. Недалеко находятся красивые горные каньоны, где можно прокатиться на лодке или пройтись по подвесным мостам.
Сигнахи называют «городом любви». Он стоит на холме с видом на Алазанскую долину и Кавказские горы. Туристы приезжают сюда ради винных погребов, узких улочек и старинной крепостной стены, по которой можно прогуляться с захватывающим видом.
Мцхета — древняя столица Грузии, всего в получасе езды от Тбилиси. Это место паломничества и истории: здесь находятся монастырь Джвари и кафедральный собор Светицховели, включённые в список ЮНЕСКО.
Стоимость билетов из Астаны в Тбилиси осенью начинается примерно от 72−170 тысяч тенге в одну сторону. Чем раньше покупать билеты, тем выгоднее. Пакетные туры на 7−10 дней обойдутся в среднем от 157 до 420 тысяч тенге за человека, включая проживание и экскурсионные программы.
Турция
Осенью в Турции все еще тепло: море подходит для купания почти до конца октября, а туристов уже не так много, как летом. Это хороший сезон для тех, кто хочет и полежать на пляже, и прогуляться по Стамбулу, и съездить на экскурсии в старинные города.
Стамбул — культурная столица Турции, раскинувшийся сразу в Европе и Азии. Здесь можно увидеть собор Айя-София, Голубую мечеть, дворец Топкапы, пройтись по Гранд-базару или отправиться на прогулку по Босфору. Билеты из Астаны в Стамбул в одну сторону стоят примерно от 60 до 152 тысяч тенге.
Анталья — главный курорт Турции на Средиземном море. Здесь много отелей с «all inclusive», а помимо пляжей можно прогуляться по уютному старому городу Калейчи или съездить к красивым водопадам Дюден. Аланья подойдет тем, кто ищет более доступный отдых: город известен низкими ценами, крепостью с башней Кызыл Куле и пещерой Дамлаташ, куда любят ходить семьи с детьми. В Кемере море встречается с горами, и это делает отдых особенно красивым: можно подняться по канатной дороге на гору Тахталы, пройтись по каньону Гёйнюк или посмотреть руины древнего города Фазелис прямо у моря.
Бодрум — это курорт для тех, кто любит тусовки и активную жизнь. Здесь много клубов, яхт и баров прямо у моря. Но есть и что посмотреть: замок Святого Петра, музей подводной археологии и руины знаменитого мавзолея в Геликарнасе.
Мармарис часто выбирают пары: город утопает в зелени, а бухты Эгейского моря идеально подходят для романтических прогулок на яхтах. В самом городе можно подняться на замок Мармариса и прогуляться по длинной набережной.
Измир — современный и уютный город на побережье, где можно совместить отдых у моря и экскурсии. Туристы гуляют по набережной Кордон, посещают древнюю Агору, а ещё отсюда удобно съездить к знаменитым руинам Эфеса или в Дом Девы Марии.
Стоимость тура на 7−10 дней по системе «все включено» начинается от 207 тысяч тенге на одного человека.
Объединенные Арабские Эмираты
Осенью в Эмиратах становится приятнее отдыхать: сильная жара уходит, и пляжный сезон становится комфортным. В Дубае и Абу-Даби можно загорать у моря, гулять по торговым центрам, любоваться небоскребами и даже отправиться в пустынное сафари. Это хороший вариант для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с активной городской жизнью.
Билеты из Астаны в Дубай стоят от 80 тысяч тенге в одну сторону, а туры на неделю с проживанием в отелях средней категории обойдутся примерно от 160 до 420 тысяч — в зависимости от уровня отеля и выбранного питания.
Вьетнам
Во Вьетнаме климат сильно меняется в зависимости от региона. На севере, в Ханое, бухте Халонг и горах Сапы, с сентября спадает жара, становится прохладнее и суше. Октябрь и ноябрь считаются одним из лучших периодов для поездки: температура держится на уровне +20…+28 °C, дождей мало, и гулять комфортно.
В центральной части страны, где находятся Дананг, Хюэ и Хойан, осень наоборот считается сезоном дождей и тайфунов. В сентябре ливни усиливаются, а в октябре и ноябре возможны затяжные дожди и шторма, поэтому отдых здесь в это время не самый удачный.
А на юге, в Хошимине, на Фукуоке, в Муйне и Нячанге, погода постепенно налаживается: в сентябре еще случаются короткие дожди, чаще всего вечером, а с октября начинается сухой сезон. Становится солнечно и жарко, и именно это время подходит для пляжного отдыха.
В сентябре турагентства предлагают путевки во Вьетнам от 277 тысяч тенге на одного человека. В октябре и ноябре выходит дороже — от 319 и 383 тысяч тенге соответственно.
Узбекистан
Если хочется поехать недалеко, но получить яркие впечатления, то осенью отлично подойдет Узбекистан. В Самарканде и Бухаре в это время не жарко, можно спокойно гулять по старым улочкам, любоваться красивыми медресе и мечетями, а вечерами сидеть в уютных чайханах.
Билеты из Астаны стоят от 35 до 60 тысяч тенге в одну сторону, а готовые туры на несколько дней обойдутся от 60 до 180 тысяч тенге. Это одно из самых доступных направлений, где есть и история, и восточный колорит, и очень гостеприимные люди.
Советы турменеджеров
Поездку лучше планировать заранее, так проще найти выгодные билеты и туры. Лучше всего начинать искать билеты хотя бы за 2−3 месяца до поездки, тогда есть шанс поймать хорошие цены. Осенью туристов меньше, чем зимой и весной, поэтому билеты из Казахстана и пересадочных хабов (Стамбул, Дубай, Бангкок, Сеул) часто стоят дешевле.
Если даты поездки гибкие, то можно поискать варианты с вылетом в середине недели — вторник и среда почти всегда дешевле, чем пятница и выходные.
Обязательно нужно уточнять правила въезда — нужны ли виза, страховка или определенные документы. Для южных стран стоит захватить солнцезащитный крем и головной убор, а в городских прогулках пригодится удобная обувь. Деньги лучше держать в разных форматах: часть в наличных, часть на карте, а в некоторых странах и вовсе удобнее расплачиваться только кэшем.
Также не стоит забывать про связь, можно купить местную SIM-карту или оформи eSIM, чтобы всегда быть онлайн и пользоваться картами. Перед поездкой можно скачать офлайн-карты и сохраненные адреса — это выручает, если интернет пропадёт. А еще не лишним будет выучить пару фраз на местном языке: это приятно для жителей и помогает быстрее находить контакт.
И, как уверяют эксперты, самое главное — нужно оставлять время для спонтанности. Даже если расписание плотно забито экскурсиями, иногда стоит отложить планы и просто прогуляться без маршрута, чтобы почувствовать атмосферу места.
Важно знать
С 1 января 2026 года в Казахстане вступает новое правило: если у человека есть долги по налогам, его могут не выпустить за границу. Речь идет о сумме больше 20 МРП — это примерно 80 тысяч тенге. Если долг висит дольше трех месяцев и не погашен, суд может вынести решение о временном ограничении на выезд.
Для стран, перечисленных в статье, казахстанцам виза не нужна (Грузия, Турция, Узбекистан, ОАЭ до 30 дней, Вьетнам до 30 дней без визы).
Отметим, что цены актуальны на момент написания материала, авиабилеты подвержены сильным колебаниям.