Где казахстанцам отдохнуть осенью 2025 года

Анталья — главный курорт Турции на Средиземном море. Здесь много отелей с «all inclusive», а помимо пляжей можно прогуляться по уютному старому городу Калейчи или съездить к красивым водопадам Дюден. Аланья подойдет тем, кто ищет более доступный отдых: город известен низкими ценами, крепостью с башней Кызыл Куле и пещерой Дамлаташ, куда любят ходить семьи с детьми. В Кемере море встречается с горами, и это делает отдых особенно красивым: можно подняться по канатной дороге на гору Тахталы, пройтись по каньону Гёйнюк или посмотреть руины древнего города Фазелис прямо у моря.