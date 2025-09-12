Ричмонд
Председатель Думы Иркутска проголосовал на выборах губернатора Иркутской области

Евгений Стекачев отдал свой голос за продолжение планомерного развития.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев 12 сентября 2025 года принял участие на выборах губернатора Иркутской области. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала председателя Думы. Он побывал на участке вместе с первыми активными горожанами и отдал свой голос за продолжение планомерного развития области и города.

— Мы выбираем губернатора Иркутской области и определяем, в каком городе будут расти наши дети, какие дороги мы будем строить, как будем поддерживать тех, кто нуждается в помощи, — сказал Евгений Стекачев.

Также председатель Думы каждого выполнить свой гражданский долг и прийти на избирательный участок. Ведь голос может повлиять на развитие процветающего будущего для Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что мэр Иркутска проголосовал на выборах губернатора Иркутской области.