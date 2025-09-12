В Барнауле прошел фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья»

Четвертый гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья» состоялся в Барнауле. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Свои изделия представляли около 80 компаний. На фестивале был организован объединенный стенд участников Алтайского биофармацевтического кластера «АлтайБио», в числе которых компании «Долголетие», «ФЗ “Гален”», «Простые решения», «Две линии» и «Алтэя». Продукция резидентов выделялась не только высоким качеством, но и полезными свойствами. Особенностью мероприятия стала викторина, позволившая всем желающим не только продемонстрировать свои знания, но и выиграть полезный приз.
«Для производителей участие в краевом фестивале является отличной возможностью презентовать свой продукт широкой аудитории. Резиденты кластера “АлтайБио” отметили высокий спрос среди посетителей фестиваля на продукцию, предназначенную для поддержания красоты и здоровья организма», — подчеркнул директор Алтайского центра кластерного развития Дмитрий Ляхов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.