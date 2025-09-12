В Барнауле прошел фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья»

Свои изделия представляли около 80 компаний. На фестивале был организован объединенный стенд участников Алтайского биофармацевтического кластера «АлтайБио», в числе которых компании «Долголетие», «ФЗ “Гален”», «Простые решения», «Две линии» и «Алтэя». Продукция резидентов выделялась не только высоким качеством, но и полезными свойствами. Особенностью мероприятия стала викторина, позволившая всем желающим не только продемонстрировать свои знания, но и выиграть полезный приз.