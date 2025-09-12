Лукашенко побывал на свадьбе минчан и вручил им ключи от арендного жилья

Когда молодоженов Дмитрия и Полину объявили мужем и женой, президент их поздравил, подарил букет цветов и вручил ключи от арендного жилья. Он пожелал, чтобы брак новоиспеченных молодоженов был крепким и долгим, а главное пожелал здоровья им самим и будущим детям. Но еще глава страны, сказал, что им непременно следует стать многодетной семьей.