Лукашенко побывал на свадьбе минчан и вручил им ключи от арендного жилья

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил молодоженам ключи от арендного жилья, посетив их свадьбу, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Мы писали, что Александр Лукашенко посетил реконструированный комплекс «Лошицкий» накануне Дня города Минска.
В многофункциональном комплексе глава государства скрепил грамоту сургучной печатью, которую ему подал исторический персонаж, а также посетил зал торжественных мероприятий. В зале как раз проходила церемония бракосочетания, которую посетил и белорусский лидер.
Когда молодоженов Дмитрия и Полину объявили мужем и женой, президент их поздравил, подарил букет цветов и вручил ключи от арендного жилья. Он пожелал, чтобы брак новоиспеченных молодоженов был крепким и долгим, а главное пожелал здоровья им самим и будущим детям. Но еще глава страны, сказал, что им непременно следует стать многодетной семьей.
— Нам надо, чтобы в семье было трое деток, — заметил белорусский президент.
