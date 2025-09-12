Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко побывал на свадьбе минчан и вручил им ключи от арендного жилья

Лукашенко пришел на свадьбу минчан и вручил им ключи от арендного жилья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил молодоженам ключи от арендного жилья, посетив их свадьбу, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Мы писали, что Александр Лукашенко посетил реконструированный комплекс «Лошицкий» накануне Дня города Минска.

В многофункциональном комплексе глава государства скрепил грамоту сургучной печатью, которую ему подал исторический персонаж, а также посетил зал торжественных мероприятий. В зале как раз проходила церемония бракосочетания, которую посетил и белорусский лидер.

Когда молодоженов Дмитрия и Полину объявили мужем и женой, президент их поздравил, подарил букет цветов и вручил ключи от арендного жилья. Он пожелал, чтобы брак новоиспеченных молодоженов был крепким и долгим, а главное пожелал здоровья им самим и будущим детям. Но еще глава страны, сказал, что им непременно следует стать многодетной семьей.

— Нам надо, чтобы в семье было трое деток, — заметил белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске.

Мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО.

Также глава Беларуси сказал, от чего зависит доверие белорусов государству.

«Комсомолка» писала, куда сходить на День города в Минске: программа и расписание мероприятий на 13 сентября 2025 года. А вот где нужно смотреть салют в Минске 13 сентября на День города 2025.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше