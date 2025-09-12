Липецкое предприятие начало оптимизацию производства

Производитель сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов «ГОСТПанель» завершил этап оптимизации в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области.
Сначала рабочая группа совместно с экспертами регионального центра компетенций провела диагностику и выбрала эталонный участок для внедрения улучшений — производство фасадных металлокассет. Также был разработан подробный план-график. Цель оптимизации — сократить время прохождения производственного процесса на 21,7% и увеличить выработку на 46,7% за счет внедрения передовых методик управления производством.
Команда компании уже прошла два обучающих модуля по методикам бережливого производства, освоила инструменты 5С, производственный анализ, стандартизированную работу и другие технологии. Для закрепления результатов на предприятии был отобран и сертифицирован штат инструкторов по бережливому производству по методике федерального центра компетенций.
«Уверен, что участие наших предприятий в федеральном проекте — важный шаг в укреплении экономического потенциала всего региона. Внедрение бережливых технологий позволяет повышать эффективность, сокращать издержки и выпускать более конкурентоспособную продукцию. Это наглядный пример того, как государственная поддержка в партнерстве с инициативным бизнесом дает реальные результаты: рост производительности, создание современных рабочих мест», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.