Липецкое предприятие начало оптимизацию производства

«Уверен, что участие наших предприятий в федеральном проекте — важный шаг в укреплении экономического потенциала всего региона. Внедрение бережливых технологий позволяет повышать эффективность, сокращать издержки и выпускать более конкурентоспособную продукцию. Это наглядный пример того, как государственная поддержка в партнерстве с инициативным бизнесом дает реальные результаты: рост производительности, создание современных рабочих мест», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.