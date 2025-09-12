Мусор из Семикаракорска будут вывозить на другой полигон в Ростовской области

В Ростовской области мусор из Семикаракорска будут временно вывозить на другой полигон из-за приостановки работы существующей площадки после исков природоохранной прокуратуры. Ограничения ввели на 60 суток из-за нарушений. Несмотря на это вывоз бытового мусора в городе продолжится в штатном режиме, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
— Несмотря на увеличение расстояния транспортировки отходов, региональный оператор будет их вывозить в плановом режиме по графику. Тариф для населения не увеличится, — отметила Антонина Пшеничная.
Возможность бесперебойного оказания услуг по вывозу ТКО будут поддерживать с учетом территориальной схемы обращения с отходами. Порядок утилизации мусора утвердили в министерстве природы области.
Мусор будет направляться на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс в Волгодонске (Волгодонской МЭОК).
