Мусор из Семикаракорска будут вывозить на другой полигон в Ростовской области

Временную приостановку работы мусорного полигона в Семикаракорске объяснили власти.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мусор из Семикаракорска будут временно вывозить на другой полигон из-за приостановки работы существующей площадки после исков природоохранной прокуратуры. Ограничения ввели на 60 суток из-за нарушений. Несмотря на это вывоз бытового мусора в городе продолжится в штатном режиме, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

— Несмотря на увеличение расстояния транспортировки отходов, региональный оператор будет их вывозить в плановом режиме по графику. Тариф для населения не увеличится, — отметила Антонина Пшеничная.

Возможность бесперебойного оказания услуг по вывозу ТКО будут поддерживать с учетом территориальной схемы обращения с отходами. Порядок утилизации мусора утвердили в министерстве природы области.

Мусор будет направляться на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс в Волгодонске (Волгодонской МЭОК).

