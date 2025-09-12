Мусор из Семикаракорска будут вывозить на другой полигон в Ростовской области

В Ростовской области мусор из Семикаракорска будут временно вывозить на другой полигон из-за приостановки работы существующей площадки после исков природоохранной прокуратуры. Ограничения ввели на 60 суток из-за нарушений. Несмотря на это вывоз бытового мусора в городе продолжится в штатном режиме, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.