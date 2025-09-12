Жителям нового дома в Хабаровске вернули горячую воду

Новости, Хабаровск. В доме на улице Салтыкова-Щедрина восстановили горячее водоснабжение. Ранее подача газа на котельную прекратилась из-за завершения договора между управляющей компанией и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Жители обратились к заместителю председателя правительства по вопросам строительства Алексею Колеватых, опасаясь срыва отопительного сезона.
«Мы понимали, что бездействие управляющей компании ставит под угрозу не только комфорт жителей дома, но и своевременное начало отопительного сезона, что недопустимо. Нам нужно было как можно скорее найти решение этой проблемы», — сказал зампред правительства.
После переговоров с ООО «Газпром межрегионгаз» и управляющей компанией подача газа была возобновлена.
Управляющая компания уведомила о завершении работ по восстановлению горячего водоснабжения. С 11 сентября в доме вода подается в полном объеме, угроза срыва отопительного сезона снята.