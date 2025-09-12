Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям нового дома в Хабаровске вернули горячую воду

Подача газа на котельную была остановлена из-за проблем с договором.

Источник: Комсомольская правда

Новости, Хабаровск. В доме на улице Салтыкова-Щедрина восстановили горячее водоснабжение. Ранее подача газа на котельную прекратилась из-за завершения договора между управляющей компанией и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Жители обратились к заместителю председателя правительства по вопросам строительства Алексею Колеватых, опасаясь срыва отопительного сезона.

«Мы понимали, что бездействие управляющей компании ставит под угрозу не только комфорт жителей дома, но и своевременное начало отопительного сезона, что недопустимо. Нам нужно было как можно скорее найти решение этой проблемы», — сказал зампред правительства.

После переговоров с ООО «Газпром межрегионгаз» и управляющей компанией подача газа была возобновлена.

Управляющая компания уведомила о завершении работ по восстановлению горячего водоснабжения. С 11 сентября в доме вода подается в полном объеме, угроза срыва отопительного сезона снята.