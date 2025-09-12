В честь хирурга Федора Углова назвали Иркутский центр общественного здоровья. С таким предложением выступил министр здравоохранения региона Андрей Модестов. Инициативу одобрили в мае этого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области.
— Наш центр стал первым в России учреждением, которому присвоено имя Федора Григорьевича. Теперь деятельность учреждения будет связана с именем человека, который посвятил свою жизнь защите здоровья нации, — сказал главный врач центра Павел Поленов.
Иркутский областной центр здоровья и реабилитации проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение медицинской осведомленности граждан, а также на раннее обнаружение и предотвращение болезней. Центр разрабатывает и запускает программы, которые помогают людям вести здоровый образ жизни.