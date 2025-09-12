Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе деревни Степаново Костромской области открыли первый агрокласс

В нем дети будут изучать генетику и селекцию растений.

Источник: Национальные проекты России

Первый в регионе агрокласс по профилю «Генетика и селекция растений» начал работать в школе деревни Степаново Костромской области по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.

В кабинете установлено современное учебно-лабораторное оборудование, которое приобретено на средства сельхозпредприятия «Ладыгино». Также углубленно изучать растения ребятам помогут учебные пособия, бинокулярные микроскопы и гидропонная установка. Кроме того, школьники будут осваивать современные сельхозтехнологии в Галичском аграрно-технологическом колледже и на предприятии «Ладыгино».

«Благодаря современному оборудованию возможностей намного больше для того, чтобы раскрыть материал. Дополнительно будут изучаться биологические особенности культурных и сельскохозяйственных растений. Углубим такие разделы, как выращивание овощей, выращивание растений различных семейств, которые используются человеком», — отметила учитель биологии и химии Степановской школы Елена Румянцева.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.