В школе деревни Степаново Костромской области открыли первый агрокласс

Первый в регионе агрокласс по профилю «Генетика и селекция растений» начал работать в школе деревни Степаново Костромской области по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
В кабинете установлено современное учебно-лабораторное оборудование, которое приобретено на средства сельхозпредприятия «Ладыгино». Также углубленно изучать растения ребятам помогут учебные пособия, бинокулярные микроскопы и гидропонная установка. Кроме того, школьники будут осваивать современные сельхозтехнологии в Галичском аграрно-технологическом колледже и на предприятии «Ладыгино».
«Благодаря современному оборудованию возможностей намного больше для того, чтобы раскрыть материал. Дополнительно будут изучаться биологические особенности культурных и сельскохозяйственных растений. Углубим такие разделы, как выращивание овощей, выращивание растений различных семейств, которые используются человеком», — отметила учитель биологии и химии Степановской школы Елена Румянцева.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.