Житель Прикамья, намеревавшийся незаконно стать банкротом, пойдет под суд

Чайковчанин обратился в полицию с заявлением о том, что неустановленное лицо якобы получило доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги» и оформило от его имени кредитные договоры в двух банках на общую сумму около 3 миллионов рублей. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о преступлении, но он настаивал на своем и требовал найти виновного.