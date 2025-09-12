Житель Прикамья, намеревавшийся незаконно стать банкротом, пойдет под суд

В Чайковском завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в заведомо ложном доносе, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Чайковчанин обратился в полицию с заявлением о том, что неустановленное лицо якобы получило доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги» и оформило от его имени кредитные договоры в двух банках на общую сумму около 3 миллионов рублей. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о преступлении, но он настаивал на своем и требовал найти виновного.
Расследование не подтвердило факт взлома личного кабинета заявителя на «Госуслугах». Собранные доказательства, в том числе данные из отделений банков и свидетельские показания, полностью опровергли доводы чайковчанина о непричастности к оформлению кредитов. Было установлено, что договоры фигурант заключил лично, а возбуждение уголовного дела инициировал, чтобы затем использовать его как основание для признания себя банкротом.
Сейчас злоумышленник ожидает приговора суда. Ему грозит до двух лет лишения свободы.