До +24°С, местами туман. Какой будет погода в Беларуси 13 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 13 сентября ожидается переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах — туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

В субботу ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9−14 градусов тепла. Днем будет 19−24 градуса.