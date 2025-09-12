До +24°С, местами туман. Какой будет погода в Беларуси 13 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 13 сентября ожидается переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах — туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.