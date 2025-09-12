Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Плейстоценовый парк Якутии привезли 15 телят овцебыков

Животные находятся на карантине и успешно адаптируются.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты перевезли 15 телят овцебыков с острова Большой Бегичев в Плейстоценовый парк Республики Саха (Якутия) для воссоздания экосистемы в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.

Вместо традиционного способа доставки животных вертолетами команда парка использовала специально переоборудованное судно. За неделю работы на острове Большой Бегичев удалось отловить 15 телят овцебыка. Перевозка в поселок Черский заняла шесть дней, несмотря на штормовую погоду. Животные находятся на карантине и успешно адаптируются.

«Отлов проходил на острове Большой Бегичев, который находится примерно в тысяче километров от Колымы по побережью, на запад, почти у самого Таймыра. Это крайний запад Якутии. Дорога туда заняла около восьми дней. Могло быть быстрее, но из-за шторма нам пришлось несколько раз останавливаться и отстаиваться в одном месте», — отметил руководитель Плейстоценового парка Никита Зимов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.