В Плейстоценовый парк Якутии привезли 15 телят овцебыков

Специалисты перевезли 15 телят овцебыков с острова Большой Бегичев в Плейстоценовый парк Республики Саха (Якутия) для воссоздания экосистемы в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.
Вместо традиционного способа доставки животных вертолетами команда парка использовала специально переоборудованное судно. За неделю работы на острове Большой Бегичев удалось отловить 15 телят овцебыка. Перевозка в поселок Черский заняла шесть дней, несмотря на штормовую погоду. Животные находятся на карантине и успешно адаптируются.
«Отлов проходил на острове Большой Бегичев, который находится примерно в тысяче километров от Колымы по побережью, на запад, почти у самого Таймыра. Это крайний запад Якутии. Дорога туда заняла около восьми дней. Могло быть быстрее, но из-за шторма нам пришлось несколько раз останавливаться и отстаиваться в одном месте», — отметил руководитель Плейстоценового парка Никита Зимов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.