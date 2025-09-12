В Плейстоценовый парк Якутии привезли 15 телят овцебыков

«Отлов проходил на острове Большой Бегичев, который находится примерно в тысяче километров от Колымы по побережью, на запад, почти у самого Таймыра. Это крайний запад Якутии. Дорога туда заняла около восьми дней. Могло быть быстрее, но из-за шторма нам пришлось несколько раз останавливаться и отстаиваться в одном месте», — отметил руководитель Плейстоценового парка Никита Зимов.