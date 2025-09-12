Пьяная уфимка устроила ДТП с четырьмя автомобилями

Вчера утром, 11 сентября, на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По данным городской Госавтоинспекции, Hyundai Solaris, за рулем которого была 48-летняя женщина, врезалась в попутную «Оку». В итоге последняя столкнулась с Haval Jolion и Audi.
53-летняя водитель «Ауди» с различными травмами обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи была отпущена. При медосвидетельствовании водителя «Соляриса» прибор алкотестера показал результат 0,912 мг/л. Женщину привлекли к административной ответственности, а ее автомобиль отправили на спецстоянку. По факту происшествие началось разбирательство.
— Управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо! Вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих вас участников дорожного движения! — предупредили в ГАИ.
