С начала года Новороссийск посетили почти 950 тысяч туристов

Около 950 тыс. туристов посетили город Новороссийск Краснодарского края с начала года, в том числе 570 тыс. — за летний период. Увеличение количества путешествий внутри страны отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщила начальник управления курортов и туризма администрации Новороссийска Лариса Григорьян.
«Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха функционировали 28 пляжных зон и рекреационных территорий. Все они в срок получили декларации ГИМС и санэпидзаключения. В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство” за счет выделенных в прошлом году субсидий установлено новое оборудование на трех пляжных территориях», — отметила Лариса Григорьян.
Средства, собранные за счет «Курортного сбора», будут направлены на дооснащение пляжных территорий камерами видеонаблюдения. Совместно с «Безопасным городом» и при активном участии пользователей пляжей завершается установка 19 камер на пяти территориях. В течение 10 дней будет полностью завершено оснащение пляжных территорий камерами видеонаблюдения. До конца этого года будут организованы зимние пляжи, мероприятия и разные проекты.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.