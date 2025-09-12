Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года Новороссийск посетили почти 950 тысяч туристов

В городе работали 28 пляжей и рекреационных территорий.

Источник: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Около 950 тыс. туристов посетили город Новороссийск Краснодарского края с начала года, в том числе 570 тыс. — за летний период. Увеличение количества путешествий внутри страны отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщила начальник управления курортов и туризма администрации Новороссийска Лариса Григорьян.

«Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха функционировали 28 пляжных зон и рекреационных территорий. Все они в срок получили декларации ГИМС и санэпидзаключения. В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство” за счет выделенных в прошлом году субсидий установлено новое оборудование на трех пляжных территориях», — отметила Лариса Григорьян.

Средства, собранные за счет «Курортного сбора», будут направлены на дооснащение пляжных территорий камерами видеонаблюдения. Совместно с «Безопасным городом» и при активном участии пользователей пляжей завершается установка 19 камер на пяти территориях. В течение 10 дней будет полностью завершено оснащение пляжных территорий камерами видеонаблюдения. До конца этого года будут организованы зимние пляжи, мероприятия и разные проекты.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.