В Бурятии прошли IV Республиканские детские спортивные игры

Четвертые Республиканские детские спортивные игры проводились со 2 по 5 сентября в Улан-Удэ при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Бурятии.
В мероприятии приняли участие около тысячи ребят из 22 муниципальных образований Бурятии. На протяжении четырех дней они демонстрировали свое мастерство и силу характера, соревнуясь в девяти видах спорта: волейболе, стрельбе из лука, футболе, легкой атлетике, вольной борьбе, настольном теннисе, шахматах, шашках и выполнении нормативов многоборья ГТО V ступени. По итогам состязаний лучшей стала команда Селенгинского района.
«Республиканские детские спортивные игры — это не просто соревнования, а важный этап в спортивной карьере юных спортсменов. Здесь ребята получают первый опыт серьезных стартов, учатся преодолевать себя, работать в команде и стремиться к новым вершинам. Уверен, что среди участников сегодняшних игр — будущие чемпионы, которые будут прославлять Бурятию и Россию на самых престижных аренах страны и мира», — подчеркнул министр спорта Бурятии Иван Козырев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.