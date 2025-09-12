Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии прошли IV Республиканские детские спортивные игры

В мероприятии приняли участие около тысячи ребят.

Источник: Национальные проекты России

Четвертые Республиканские детские спортивные игры проводились со 2 по 5 сентября в Улан-Удэ при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Бурятии.

В мероприятии приняли участие около тысячи ребят из 22 муниципальных образований Бурятии. На протяжении четырех дней они демонстрировали свое мастерство и силу характера, соревнуясь в девяти видах спорта: волейболе, стрельбе из лука, футболе, легкой атлетике, вольной борьбе, настольном теннисе, шахматах, шашках и выполнении нормативов многоборья ГТО V ступени. По итогам состязаний лучшей стала команда Селенгинского района.

«Республиканские детские спортивные игры — это не просто соревнования, а важный этап в спортивной карьере юных спортсменов. Здесь ребята получают первый опыт серьезных стартов, учатся преодолевать себя, работать в команде и стремиться к новым вершинам. Уверен, что среди участников сегодняшних игр — будущие чемпионы, которые будут прославлять Бурятию и Россию на самых престижных аренах страны и мира», — подчеркнул министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.