В Бурятии прошли IV Республиканские детские спортивные игры

«Республиканские детские спортивные игры — это не просто соревнования, а важный этап в спортивной карьере юных спортсменов. Здесь ребята получают первый опыт серьезных стартов, учатся преодолевать себя, работать в команде и стремиться к новым вершинам. Уверен, что среди участников сегодняшних игр — будущие чемпионы, которые будут прославлять Бурятию и Россию на самых престижных аренах страны и мира», — подчеркнул министр спорта Бурятии Иван Козырев.