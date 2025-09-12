В Свердловской области стартовал слет военно-патриотических клубов

«Слет — это первое масштабное мероприятие в регионе, направленное на подготовку юных уральцев по военно-учебным специальностям. Я надеюсь, что ребятам понравится, они освоят новые для себя навыки. Важно, чтобы такие мероприятия воспитывали в них чувство патриотизма и ответственности за свою страну. Это инвестиция в будущее нашей молодежи и будущих защитников Отечества», — отметил директор регионального центра патриотического воспитания Сергей Воронин.