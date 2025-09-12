В Свердловской области стартовал слет военно-патриотических клубов

Областной слет военно-патриотических клубов «Патриоты Урала» начался в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Он будет проходить до 13 сентября, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Участниками стали 120 курсантов, кадетов и подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Программа слета включает занятия по военной истории, тактической, военно-инженерной и огневой подготовке. Также в нее входят основы военной топографии, тактической медицины и радиационной, химической и биологической защиты, освоение навыков управления беспилотниками. Воспитанникам военно-патриотических клубов предстоит показать свой уровень физической подготовки и способность работать в команде.
«Слет — это первое масштабное мероприятие в регионе, направленное на подготовку юных уральцев по военно-учебным специальностям. Я надеюсь, что ребятам понравится, они освоят новые для себя навыки. Важно, чтобы такие мероприятия воспитывали в них чувство патриотизма и ответственности за свою страну. Это инвестиция в будущее нашей молодежи и будущих защитников Отечества», — отметил директор регионального центра патриотического воспитания Сергей Воронин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.