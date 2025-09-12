Китай успешно осуществил тестовое зажигание двигателя ракеты-носителя «Чанчжэн-10»

Ранее сообщалось, что «Чанчжэн-10» будет использоваться в национальной программе по исследованию Луны. Ракета-носитель разрабатывается Китайской академией ракетных технологий (КАРТ). В качестве топлива для заправки CZ-10 будут использоваться жидкий водород, кислород и керосин. Ракета длиной 92 метра со взлетной тягой 2 678 тонн способна доставить на переходную орбиту Земля — Луна не менее 27 тонн полезного груза.