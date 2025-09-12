Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подарил вторую жизнь. Директор «Тайгана» наградит своего спасителя от льва

Во время нападения льва на директора «Тайгана» Олега Зубкова мужчину помог спасти турист из Ростова-на-Дону Алексей Данилов. Зубков уже восстановился после произошедшего и решил наградить своего спасителя. Рассказываем новые детали истории.

Источник: Аргументы и факты

Единственный смельчак.

В Крыму недавно Олег Зубков встретился и лично поблагодарил своего спасителя Алексея Данилова. Также Зубков вручил мужчине приглашение в зоопарк в качестве почетного гостя. Там 20 сентября Алексея ждет награждение.

Напомним, что еще в начале лета в «саванне» Зубков покормил льва, а когда уходил из вольера, то громко скрипнул входной дверью. Резкий звук испугал 250-килогроммового хищника и тот инстинктивно накинулся на «опасный» объект. На пути оказался Олег Зубков. Ему на помощь прибежали пресс-секретарь Татьяна Алексагина и турист из Ростова Алексей Данилов.

Во время визита Зубкова в офис Алексея, команда рассказала каким образом оказалась в тот день в парке и вспомнила детали жуткого случая. Трое коллег Алексей, Ирина, Анаит из строительной фирмы заехали в сафари совершенно случайно, но территория их впечатлила. Когда на Олега Зубкова напал лев, Алексей стоял на мосту. Там же, по воспоминаниям Ирины, стояло много посетителей-мужчин, но никто из них не двинулся. Зато Алексей не побоялся спрыгнуть и кинуться в вольер. Данилов спустился по трубе в сафари, схватил окровавленного человека за брючной ремень и затащил в салон электромобиля. Татьяна Алексагина, которая тоже участвовала в спасении Зубкова, позже рассказала, что, если бы не Данилов, то страшно представить, чем бы закончилась эта ситуация. Сам же герой ухватился за трубу и залез обратно на мост. Молодой мужчина не захотел афишировать 1000 и как-то объяснять свой поступок.

«Увидел, что нужна помощь, вот и помог», — такой лаконичный ответ он дал на вопрос репортера.

По словам коллег Алексея, только после происшествия к ним подошли гости из Азии и рассказали кого именно мужчина спас. До того момента Данилов ничего не знал о «Тайгане» и его хозяине.

Человек против льва.

Напомним, что несчастный случай с Олегом Зубковым произошел 22 июня. После короткой борьбы, лев все-таки вцепился в горло хозяину парка, когда мужчина упал на землю. Дальше вместе с хищником Зубков провел в вольере примерно семь минут. По мнению самого выжившего, животное весит 250 кг, поэтому у мужчины было мало шансов, чтобы сохранить здоровье.

«Только бы он перекусил сонную артерию, или хрустнул бы позвоночником, или просто передавил бы трахею — смерть наступила бы моментально», — рассказал на пресс-конференции журналистам Олег Зубков.

На помощь директору пришла Татьяна Алексагина. Она попыталась отогнать зверя подручными средствами и напугать гольфкаром. Дальше мужчину оперативно доставили в местную больницу. Оттуда пациента на реанимобиле службы санитарной авиации перевезли в клинику Краснодара, где он пробыл 10 дней.

Лев повредил грудь, легкое и гортань Зубкова. Из-за этого у Олега временно пропал голос. Как предполагал хирург ККБ № 2 Юрий Кузнецов, еще в больнице вопрос с легкими врачи сняли полностью. Что касается трахеи, то на физическое восстановление гортани, по словам специалиста, должно было уйти около месяца, если Олег будет избегать физических нагрузок, продолжит курс антибиотиков и физиопроцедуры. Сейчас директор зоопарка разговаривает нормально.

После выписки первым делом он отправился в ресторан с женой, где поднял символический бокал за то, что выжил. Безусловно, медики проделали большую работу для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье владельца «Тайгана& 6bc raquo;, но последствия “схватки” никуда не делись. Зубкову тяжело подолгу держать голову, трудно ее поворачивать, устает шея. Спать приходится с обезболивающим: слишком глубока была рана на плече.

Несмотря на все эти нюансы, как только самочувствие улучшилось, Олег вернулся в рабочий ритм. В сентябре впервые после происшествия посетил парк, где на свободном выгуле содержатся около 20 львов. Полноценно возиться с животными он пока не начал, сославшись на большую загруженность и организационные дела.

Недавно стало известно, что Зубков приезжал в медицинский центр Краснодара. Врачи его обследовали и остались довольны состоянием пациента. Восстановление идет по плану. В связи с этим, следующий прием в краевом центре Олегу назначили только через шесть месяцев.