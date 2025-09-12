Подарил вторую жизнь. Директор «Тайгана» наградит своего спасителя от льва

Во время визита Зубкова в офис Алексея, команда рассказала каким образом оказалась в тот день в парке и вспомнила детали жуткого случая. Трое коллег Алексей, Ирина, Анаит из строительной фирмы заехали в сафари совершенно случайно, но территория их впечатлила. Когда на Олега Зубкова напал лев, Алексей стоял на мосту. Там же, по воспоминаниям Ирины, стояло много посетителей-мужчин, но никто из них не двинулся. Зато Алексей не побоялся спрыгнуть и кинуться в вольер. Данилов спустился по трубе в сафари, схватил окровавленного человека за брючной ремень и затащил в салон электромобиля. Татьяна Алексагина, которая тоже участвовала в спасении Зубкова, позже рассказала, что, если бы не Данилов, то страшно представить, чем бы закончилась эта ситуация. Сам же герой ухватился за трубу и залез обратно на мост. Молодой мужчина не захотел афишировать 1000 и как-то объяснять свой поступок.