Подарил вторую жизнь. Директор «Тайгана» наградит своего спасителя от льва

Единственный смельчак.
В Крыму недавно Олег Зубков встретился и лично поблагодарил своего спасителя Алексея Данилова. Также Зубков вручил мужчине приглашение в зоопарк в качестве почетного гостя. Там 20 сентября Алексея ждет награждение.
Напомним, что еще в начале лета в «саванне» Зубков покормил льва, а когда уходил из вольера, то громко скрипнул входной дверью. Резкий звук испугал 250-килогроммового хищника и тот инстинктивно накинулся на «опасный» объект. На пути оказался Олег Зубков. Ему на помощь прибежали пресс-секретарь Татьяна Алексагина и турист из Ростова Алексей Данилов.
Во время визита Зубкова в офис Алексея, команда рассказала каким образом оказалась в тот день в парке и вспомнила детали жуткого случая. Трое коллег Алексей, Ирина, Анаит из строительной фирмы заехали в сафари совершенно случайно, но территория их впечатлила. Когда на Олега Зубкова напал лев, Алексей стоял на мосту. Там же, по воспоминаниям Ирины, стояло много посетителей-мужчин, но никто из них не двинулся. Зато Алексей не побоялся спрыгнуть и кинуться в вольер. Данилов спустился по трубе в сафари, схватил окровавленного человека за брючной ремень и затащил в салон электромобиля. Татьяна Алексагина, которая тоже участвовала в спасении Зубкова, позже рассказала, что, если бы не Данилов, то страшно представить, чем бы закончилась эта ситуация. Сам же герой ухватился за трубу и залез обратно на мост. Молодой мужчина не захотел афишировать 1000 и как-то объяснять свой поступок.
«Увидел, что нужна помощь, вот и помог», — такой лаконичный ответ он дал на вопрос репортера.
По словам коллег Алексея, только после происшествия к ним подошли гости из Азии и рассказали кого именно мужчина спас. До того момента Данилов ничего не знал о «Тайгане» и его хозяине.
Человек против льва.
Напомним, что несчастный случай с Олегом Зубковым произошел 22 июня. После короткой борьбы, лев все-таки вцепился в горло хозяину парка, когда мужчина упал на землю. Дальше вместе с хищником Зубков провел в вольере примерно семь минут. По мнению самого выжившего, животное весит 250 кг, поэтому у мужчины было мало шансов, чтобы сохранить здоровье.
«Только бы он перекусил сонную артерию, или хрустнул бы позвоночником, или просто передавил бы трахею — смерть наступила бы моментально», — рассказал на пресс-конференции журналистам Олег Зубков.
На помощь директору пришла Татьяна Алексагина. Она попыталась отогнать зверя подручными средствами и напугать гольфкаром. Дальше мужчину оперативно доставили в местную больницу. Оттуда пациента на реанимобиле службы санитарной авиации перевезли в клинику Краснодара, где он пробыл 10 дней.
Лев повредил грудь, легкое и гортань Зубкова. Из-за этого у Олега временно пропал голос. Как предполагал хирург ККБ № 2 Юрий Кузнецов, еще в больнице вопрос с легкими врачи сняли полностью. Что касается трахеи, то на физическое восстановление гортани, по словам специалиста, должно было уйти около месяца, если Олег будет избегать физических нагрузок, продолжит курс антибиотиков и физиопроцедуры. Сейчас директор зоопарка разговаривает нормально.
После выписки первым делом он отправился в ресторан с женой, где поднял символический бокал за то, что выжил. Безусловно, медики проделали большую работу для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье владельца «Тайгана& 6bc raquo;, но последствия “схватки” никуда не делись. Зубкову тяжело подолгу держать голову, трудно ее поворачивать, устает шея. Спать приходится с обезболивающим: слишком глубока была рана на плече.
Несмотря на все эти нюансы, как только самочувствие улучшилось, Олег вернулся в рабочий ритм. В сентябре впервые после происшествия посетил парк, где на свободном выгуле содержатся около 20 львов. Полноценно возиться с животными он пока не начал, сославшись на большую загруженность и организационные дела.
Недавно стало известно, что Зубков приезжал в медицинский центр Краснодара. Врачи его обследовали и остались довольны состоянием пациента. Восстановление идет по плану. В связи с этим, следующий прием в краевом центре Олегу назначили только через шесть месяцев.