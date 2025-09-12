Ричмонд
Лукашенко сказал, что понял, чего не хватает Минску

Лукашенко высказался о том, чего не хватает Минску, и как это исправить.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чего не хватает Минску, пишет БелТА.

Так, посещая реконструированный комплекс «Лошицкий», белорусский лидер высказался о том, чего не хватает Минску.

Лукашенко поделился, что думал над вопросом, чего не хватает Минску. И сказал, что пришел в этом вопросе к определенному выводу.

— У нас есть все. Просто надо развиваться, — уверен он.

Глава страны отметил, в Минске следует везде благоустроить территории и навести необходимый порядок. Тогда, он уверен, белорусская столица обретет определенный лоск.

— Мне кажется, что Минску всего хватает. Но нам надо вот этот лоск сделать, — констатировал белорусский президент.

Мы писали, что Александр Лукашенко посетил реконструированный комплекс «Лошицкий» накануне Дня города Минска.

Еще президент побывал на свадьбе минчан и вручил им ключи от арендного жилья.

Также глава страны сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске.

К слову, мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО.

