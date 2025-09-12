Лукашенко сказал, что понял, чего не хватает Минску

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чего не хватает Минску, пишет БелТА.
Так, посещая реконструированный комплекс «Лошицкий», белорусский лидер высказался о том, чего не хватает Минску.
Лукашенко поделился, что думал над вопросом, чего не хватает Минску. И сказал, что пришел в этом вопросе к определенному выводу.
— У нас есть все. Просто надо развиваться, — уверен он.
Глава страны отметил, в Минске следует везде благоустроить территории и навести необходимый порядок. Тогда, он уверен, белорусская столица обретет определенный лоск.
— Мне кажется, что Минску всего хватает. Но нам надо вот этот лоск сделать, — констатировал белорусский президент.
