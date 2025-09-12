Таганрог празднует свое 327-летие: фоторепортаж с Дня рождения приморского города

В Ростовской области Таганрог празднует свое 327-летие. Наша редакция решила сделать небольшой фоторепортаж из приморского города.
Отправной точкой в летописи Таганрога стало 12 сентября 1698 года. За прошедшие 327 лет поселение трансформировалось из пограничного укрепления в город с уникальным обликом и обширным историческим наследием.
Следует подчеркнуть, что празднование Дня города растянется на несколько дней. Торжества начались 12 сентября с богослужения в Никольской церкви и завершатся 14 сентября концертом.
В связи с мерами предосторожности основные торжества в честь Дня города перенесены в музейные комплексы. Также отменены все массовые мероприятия и традиционный фейерверк.