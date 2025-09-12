Из-за атаки БПЛА задержаны авиарейсы Уфа — Санкт-Петербург

Из-за ограничений в аэропорту Пулково произошли задержки рейсов из Уфы в Санкт-Петербург. По данным электронного табло уфимского аэропорта, все рейсы 11 сентября были перенесены на несколько часов.
Наиболее значительные задержки коснулись рейсов нескольких авиакомпаний:
— Smartavia — вылет перенесен с 07:35 на 12:30;
— «Россия» — рейс задержан с 05:05 до 13:10;
— «Победа» — два рейса перенесены с 05:30 на 13:15 и с 13:35 на 17:15;
— Nordwind Airlines — вылет сдвинут с 06:15 на 15:05.
Напомним, в питерском аэропорту Пулково вчера ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов из-за масштабной атаки беспилотников. Силы ПВО уничтожили более 30 дронов над территорией Ленинградской области.
В 11:42 Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск, но по согласованию с соответствующими органами.
