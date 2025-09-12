Новый парк планируют благоустроить на берегу Северного водохранилища в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь повторно посетил парк «Дружба» в Ростове-на-Дону и обсудил концепцию благоустройства территории. Об этом рассказали в пресс-службе донского главы.
Глава города Александр Скрябин доложил Юрию Слюсарю, что организацию для перепроектирования уже выбрали. Работа над обновленной проектно-сметной документацией должна быть завершена до конца 2025 года.
В обсуждении приняли участие и местные жители. Ростовчане попросили побольше зеленых насаждений, прогулочных зон, спортивных площадок, а также поменьше плиточного покрытия и пунктов торговли. В том числе, было озвучено предложение о возвращении фонтана, находившегося на воде нижнего водохранилища. Юрий Слюсарь инициативы поддержал.
— Как ростовчанин, тоже хочу внести предложение. Деревьев должно быть больше, тротуарной плитки и кафе — меньше. Конечно, надо обустроить спортивную зону с тренажерами, — сказал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора региона подчеркнул, что окончательный проект благоустройства «Дружбы» будет создан с учетом мнения горожан. Кроме этого, стало известно о договоренности по созданию природного парка на противоположном берегу водохранилища.
Будущее обновление планируют провести на 3 га прибрежной части Северного водохранилища. Проект включает создание экотроп, прогулочных зон, установку освещения, скамеек, беседок и площадок для детей и спорта с максимальным сохранением существующей природы.
— Мне понравилась концепция. Хорошая идея. Важно, что применен экологичный подход, — отметил Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в Telegram.