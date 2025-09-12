Молдова отменила рейсы в Умань: Хасиды обвинили Кишинев в антисемитизме и обозвали нашу страну «банановой республикой»

Молдова отменила ряд рейсов, которые предназначались для паломников, направляющихся в Умань в канун праздника Рош ха-Шана.
Хасиды крайне резко отреагировали на это решение: «Это поведение банановой республики и антисемитизм в чистом виде», пишет ynet. Они также призвали израильское правительство пересмотреть отношения с Кишинёвом. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщает Ynet. Напряжение с Молдовой вокрут паломнических рейсов возникло ещё в прошлом году. Все попытки урегулировать ситуацию ни к чему не привели. По словам источников, отмена рейсов, которые были согласованы и даже проплачены заранее, вызывает озабоченность в Израиле.
«В прошлом году они в последний момент отменили все наши чартерные рейсы», — сказал один из высокопоставленных лидеров хасидов. «Они до последней минуты давали нам понять, что есть решение небольшой технической проблемы, но в итоге всё отменили. В этом году они вели с нами бесконечные переговоры, а в последний момент всё сорвали, и это ещё один тяжёлый удар».
