На выборах курского губернатора проголосовал 99-летний ветеран

Ранее в избирательной комиссии Курской области сообщали, что по итогам досрочного голосования на 11 сентября, 195 333 избирателей проголосовали на выборах губернатора, что составляет 22,57% голосов от общей численности избирателей региона. Всего явка на выборах губернатора Курской области уже превысила 23%, следует из данных на информационном табло в ЦИК.