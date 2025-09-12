Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме

В зоопарке отметили, что период набора веса к зиме у манула начинается в сентябре и завершается примерно к декабрю. В это время кот часто и подолгу гуляет на улице. Он ищет еду, спрятанную зоологами по территории уличного вольера, а в период отдыха наблюдает за посетителями со своей любимой полочки. В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе — 3,7 килограмма.