Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выходец из ДНР возглавил омское предприятие «Электрический транспорт»

Информация о назначении появилась в ЕГРЮЛ.

Источник: Комсомольская правда

В Омске новым директором МП «Электрический транспорт» официально стал выходец из ДНР Вадим Филонов. О его назначении с 11 сентября появилась информации в ЕГРЮЛ.

С 11 июня прошлого года Филонов был на этом предприятии исполняющим обязанности руководителя. Известно, что он работал при Виталии Хоценко в ДНР в качестве врио директора республиканского ГУП «Логистический центр».

По данным же сервиса Rusprofile, Филонов руководит в Омске с января 2024 года и ООО «Омский региональный экологический оператор». Сфера деятельности этой компании — сбор неопасных отходов.

«Электрическим транспортом» до этого руководил ушедший ныне на пенсию Сергей Фролов, в свое время поработавший и вице-мэром Омска, и вице-губернатором.

Ранее мы писали, что в отставку ушла региональный министр природных ресурсов и экологии Татьяна Хавронина.