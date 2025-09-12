Выходец из ДНР возглавил омское предприятие «Электрический транспорт»

В Омске новым директором МП «Электрический транспорт» официально стал выходец из ДНР Вадим Филонов. О его назначении с 11 сентября появилась информации в ЕГРЮЛ.
С 11 июня прошлого года Филонов был на этом предприятии исполняющим обязанности руководителя. Известно, что он работал при Виталии Хоценко в ДНР в качестве врио директора республиканского ГУП «Логистический центр».
По данным же сервиса Rusprofile, Филонов руководит в Омске с января 2024 года и ООО «Омский региональный экологический оператор». Сфера деятельности этой компании — сбор неопасных отходов.
«Электрическим транспортом» до этого руководил ушедший ныне на пенсию Сергей Фролов, в свое время поработавший и вице-мэром Омска, и вице-губернатором.
Ранее мы писали, что в отставку ушла региональный министр природных ресурсов и экологии Татьяна Хавронина.