Великобритания ввела санкции против уфимского НИИ «Солитон»

Научно-исследовательский институт «Солитон» из Уфы попал под санкционные ограничения правительства Великобритании. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте британского кабинета министров.
Согласно обоснованию властей Великобритании, АО «НИИ “Солитон” признано “заинтересованным лицом”, получающим выгоды от сотрудничества с российским правительством и поддерживающим российский оборонный сектор. Финансовые ограничения включают запрет на трастовые услуги и заморозку активов института.
В новый пакет санкций вошли 30 юридических и физических лиц из России, Китая, Индии и Таиланда. Уфимский институт оказался в числе российских организаций, попавших под ограничительные меры.
