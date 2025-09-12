Строящийся кампус БФУ имени Канта готов на 71%

По словам заместителя полномочного представителя Президента России в СЗФО Алексея Беспрозванных, объект уже готов на 71%. Он отметил, что проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и развивается опережающими темпами. В год 80-летия Калининградской области регион получит современное образовательное и научное пространство, которое, по мнению Беспрозванных, станет лучшим среди строящихся кампусов страны.
Исполняющий обязанности ректора БФУ Максим Дёмин подчеркнул, что 2026 год станет для вуза переломным: в эксплуатацию войдёт новый кампус, университет отметит 15-летие получения статуса федерального вуза, а также 20-летие медицинского образования в регионе, которое развивается именно на базе БФУ.
На совещании обсудили экономическую модель функционирования будущего кампуса, в том числе вопросы содержания, налоговой базы и мер региональной поддержки приоритетных направлений развития университета.
Особое внимание уделили проекту открытия Центра когнитивного здоровья на базе Клинико-диагностического центра БФУ. Он начнёт работу в октябре и создаётся совместно с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика Павлова. Новый центр позволит внедрить современные технологии диагностики и реабилитации пациентов, а также использовать более десяти научных разработок, подготовленных университетами в рамках программы «Приоритет-2030». Приём будут вести врачи высшей категории Калининграда и Санкт-Петербурга.
Президент БФУ Андрей Клемешев рассказал о подготовке к конференции «Западные рубежи России: безопасность и геополитика», приуроченной к юбилею области. Кроме того, положительные отзывы губернатора получил проект обновлённого «Атласа Калининградской области». Первое издание вышло 20 лет назад, а новая версия будет дополнена актуальными данными о геополитике и экономике региона.