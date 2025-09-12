Строящийся кампус БФУ имени Канта готов на 71%

По словам заместителя полномочного представителя Президента России в СЗФО Алексея Беспрозванных, объект уже готов на 71%. Он отметил, что проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и развивается опережающими темпами. В год 80-летия Калининградской области регион получит современное образовательное и научное пространство, которое, по мнению Беспрозванных, станет лучшим среди строящихся кампусов страны.