В Казани в эти выходные организуют бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства

13 сентября с 9:00 до 11:00 владельцев питомцев ждут в поселке Кадышево (ул. Р. Зорге, 6б), с 10:00 до 12:00 — в поселке Займище (пер. Бирюзовый, 5), а с 14:00 до 16:00 — около дома № 55 на ул. Куземетьевской в поселке Куземетьево. Также с 10:00 до 15:00 вакцинация пройдет в поселке Краснооктябрьский (ул. Центральная, 1).