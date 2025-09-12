Ричмонд
Власти объяснили остановку ремонта Мызинского моста

Сроки капитального ремонта путепровода — 2024−2026 годы. Работы сейчас на втором этапе.

Источник: РИА "Новости"

Власти Нижнего Новгорода ответили на вопрос местной жительницы о причинах остановки ремонта на Мызинском мосту. Ответ мэрия опубликовала в сообществе губернатора Глеба Никитина во ВКонтакте.

В комментариях к посту горожанка Елена А. поинтересовалась, почему ремонт Мызинского моста прекратился. В ответ представитель группы «Мэрия Нижнего Новгорода» объяснил, что работы сейчас находятся на втором этапе.

В настоящее время ведутся подготовительные и демонтажные работы. Сейчас ожидается поставка балок пролетного строения. Ориентировочный срок поставки — 26 сентября. После этого работы будут продолжены.

Ранее сообщалось, что строительство дублера проспекта Гагарина идет с опережением сроков.