В Омской области в воде нашли ртуть и фенолы

В ходе экологического мониторинга, проведённого в августе 2025 года, были исследованы 62 пробы воды на территории Омской области. Результаты показали превышение предельно допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ, включая ртуть и фенолы.
Также были зафиксированы повышенные уровни трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по параметрам ХПК и БПК5), а также тяжёлых металлов, таких как железо, медь, алюминий и марганец.
Однако, как уточняют в Обь-Иртышском УГМС, случаев экстремально высокого загрязнения водоёмов на территории Омска и области не зафиксировано, что свидетельствует об отсутствии серьёзных экологических угроз.